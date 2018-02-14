Український стрибун з жердиною з рекордом став призером турніру в Празі

На змаганнях "ZIMNÍ PRAŽSKÁ TYČKA 2018" у Празі Малихін подолав 5,60 метрів і з цим результатом став другим. Переміг грек Еммануіл Караліс, який настрибав на позначку в 5,71 м.

Відразу четверо спортсменів завершили змагання у Чехії з результатом 5,50 м. За спробами найкращим з них був фін Томас Векстен. Він і замкнув трійку призерів.

Нагадаємо, що Малихін встановив юніорський рекорд України, який належав Сергію Бубці.

Як повідомляв УНН, стрибунка Левченко з рекорду та перемоги відкрила сезон 2018-го року.