Украинский прыгун в высоту победил на соревнованиях в Польше

Детали

Прыжком на 2,25 м воспитанник Геннадия Зуева обеспечил себе победу и уже в этом статусе выполнил две попытки на 2,31 однако планка не устояла. Далее продолжать соревнования Проценко отказался. Мексиканец Эрик Портилло второй (2,18 м). Такой же результат у португальца Джерсона Бальде, протеза попытками он третий.

Добавим

Виктория Ратникова пробежала 60 метров за 7,43 с, чего не хватило для выхода в финал. В этом же забеге полька Ева Свобода показала лучший результат сезона в мире (7,04 с), а впоследствии в финале улучшила его, сбросив еще четыре сотых секунды - 7,00.

Что предшествовало

Украинский атлет завоевал медаль международных соревнований в Таиланде.