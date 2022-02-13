Украинский прыгун в высоту победил на соревнованиях в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинец Андрей Проценко стал победителем по прыжкам в высоту на международных соревнованиях "Orlen Cup", который прошел в Лодзи (Польша), передаетУННсо ссылкой на ФЛАУ.
Детали
Прыжком на 2,25 м воспитанник Геннадия Зуева обеспечил себе победу и уже в этом статусе выполнил две попытки на 2,31 однако планка не устояла. Далее продолжать соревнования Проценко отказался. Мексиканец Эрик Портилло второй (2,18 м). Такой же результат у португальца Джерсона Бальде, протеза попытками он третий.
Добавим
Виктория Ратникова пробежала 60 метров за 7,43 с, чего не хватило для выхода в финал. В этом же забеге полька Ева Свобода показала лучший результат сезона в мире (7,04 с), а впоследствии в финале улучшила его, сбросив еще четыре сотых секунды - 7,00.
Что предшествовало
Украинский атлет завоевал медаль международных соревнований в Таиланде.