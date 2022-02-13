Український стрибун у висоту тріумфував на змаганнях у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Українець Андрій Проценко став переможцем зі стрибків у висоту на міжнародних змаганнях "Orlen Cup", що пройшов у Лодзі (Польща), передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Деталі
Стрибком на 2,25 м вихованець Геннадія Зуєва забезпечив собі перемогу й уже в цьому статусі виконав дві спроби на 2,31 проте планка не встояла. Далі продовжувати змагання Проценко відмовився. Мексиканець Ерік Портілло другий (2,18 м). Такий же результат у португальця Джерсона Бальде, проте за спробами він третій.
Додамо
Вікторія Ратнікова пробігла 60 метрів за 7,43 с, чого не вистачило для виходу у фінал. У цьому ж забігу полька Єва Свобода показала найкращий результат сезону в світі (7,04 с), а згодом поліпшила його у фіналі, скинувши ще чотири сотих секунди – 7,00.
Що передувало
Український атлет виборов медаль міжнародних змагань у Таїланді.