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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61841 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Український стрибун у висоту тріумфував на змаганнях у Польщі

Український стрибун у висоту тріумфував на змаганнях у Польщі

Київ • УНН

 • 17875 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Українець Андрій Проценко став переможцем зі стрибків у висоту на міжнародних змаганнях "Orlen Cup", що пройшов у Лодзі (Польща), передає УНН з посиланням на ФЛАУ.

Деталі

Стрибком на 2,25 м вихованець Геннадія Зуєва забезпечив собі перемогу й уже в цьому статусі виконав дві спроби на 2,31 проте планка не встояла. Далі продовжувати змагання Проценко відмовився. Мексиканець Ерік Портілло другий (2,18 м). Такий же результат у португальця Джерсона Бальде, проте за спробами він третій.

Додамо

Вікторія Ратнікова пробігла 60 метрів за 7,43 с, чого не вистачило для виходу у фінал. У цьому ж забігу полька Єва Свобода показала найкращий результат сезону в світі (7,04 с), а згодом поліпшила його у фіналі, скинувши ще чотири сотих секунди – 7,00.

Що передувало

Український атлет виборов медаль міжнародних змагань у Таїланді. 

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