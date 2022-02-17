Украинский шоколад больше всего любят в Казахстане и Румынии: сколько продали

Детали

Шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао на самую большую сумму за этот период Украина экспортировала в Казахстан (более 2,41 млн долл.), Румынию (1,23 млн долл.) и Азербайджан (1,17 млн долл.).

В частности, шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао без начинки в виде блоков, плиток или батончиков в январе Украина продала за границу более чем на 4,96 млн долл., что на 27,28% больше, чем в январе 2021 года. Больше всего на экспорт его отправили в Казахстан (920,98 тыс. долл.), Азербайджан (743,31 тыс. долл.) и Узбекистан (469,12 тыс. долл.).

При этом Украина в январе 2022 года импортировала шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао на 17,01 млн долл., что на 21% больше, чем за январь годом ранее. Шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао на наибольшую сумму за январь Украина импортировала из Польши (5,15 млн долл.), Германии (2,29 млн долл.) и Австрии (2,13 млн долл.).

В частности, шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао без начинки в виде блоков, плиток или батончиков за январь Украина закупила за рубежом на 2,23 млн долл. Это на 83,63% больше, чем годом ранее. Больше всего шоколада без начинки в прошлом году импортировано из Польши (458,56 тыс. долл.), Германии (414,98 тыс. долл.) и Швейцарии (более 326,62 тыс. долл.).

Дополнение

Украина за 2021 год нарастила импорт шоколада более чем на 20% - до 228,08 млн долл.