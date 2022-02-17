Український шоколад найбільше полюбляють у Казахстані та Румунії: скільки продали

Деталі

Шоколаду та інших харчових продуктів з вмістом какао на найбільшу суму за цей період Україна експортувала у Казахстан (понад 2,41 млн дол.), Румунію (1,23 млн дол.) та Азербайджан (1,17 млн дол.).

Зокрема, шоколаду та інших харчових продуктів із вмістом какао без начинки у вигляді блоків, плиток чи батончиків у січні Україна продала за кордон на понад 4,96 млн дол., що на 27,28% більше, ніж у січні 2021 року. Найбільше на експорт його відправили до Казахстану (920,98 тис. дол.), Азербайджану (743,31 тис. дол.) та Узбекистану (469,12 тис. дол.).

При цьому Україна у січні 2022 року імпортувала шоколаду та інших харчових продуктів з вмістом какао на 17,01 млн дол., що на 21% більше, ніж за січень роком раніше. Шоколаду та інших харчових продуктів з вмістом какао на найбільшу суму за січень Україна імпортувала з Польщі (5,15 млн дол.), Німеччини (2,29 млн дол.) та Австрії (2,13 млн дол.).

Зокрема, шоколаду та інших харчових продуктів з вмістом какао без начинки у вигляді блоків, плиток чи батончиків за січень Україна закупила за кордоном на 2,23 млн дол. Це на 83,63% більше, ніж роком раніше. Найбільше шоколаду без начинки торік імпортовано з Польщі (458,56 тис. дол.), Німеччини (414,98 тис. дол.) та Швейцарії (понад 326,62 тис. дол.).

Доповнення

Україна за 2021 рік наростила імпорт шоколаду на понад 20% - до 228,08 млн дол.