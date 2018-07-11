Украинский шахматист выиграл соревнования на территории России

Среди 92 участников среди которых были 9 гроссмейстеров, равным не было нашему чемпиону Европы-2013 Моисеенко, который набрал 6,5 очков из 7-ми возможных.



Еще один представитель Украины - Константин Тарлев - с 4,5 очка финишировал 19-м.



Напомним, что харьковский гроссмейстер прошлого года также завоевывал медаль соревнований в РФ.



Винницкий гроссмейстер Илья Нижник стал победителем 46-го Всемирного Опен (World Open 2018), прошедшем в Филадельфии.