Украинский шахматист выиграл соревнования на территории России
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Харьковский гроссмейстер Александр Моисеенко стал лучшим на рапид-турнире "Кубок Никиты Матиняна", прошедшего в российском Хвалынске, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
Среди 92 участников среди которых были 9 гроссмейстеров, равным не было нашему чемпиону Европы-2013 Моисеенко, который набрал 6,5 очков из 7-ми возможных.
Еще один представитель Украины - Константин Тарлев - с 4,5 очка финишировал 19-м.
Напомним, что харьковский гроссмейстер прошлого года также завоевывал медаль соревнований в РФ.
Винницкий гроссмейстер Илья Нижник стал победителем 46-го Всемирного Опен (World Open 2018), прошедшем в Филадельфии.