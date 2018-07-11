Український шахіст виграв змагання на території Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Харківський гросмейстер Олександр Моїсеєнко став найкращим на рапід-турнірі "Кубок Микити Матиняна", що пройшов у російському Хвалинську, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
Серед 92 учасників серед яких були 9 гросмейстерів, рівним не було нашому чемпіону Європи-2013 Моїсеєнку, який набрав 6,5 очка з 7-ми можливих.
Ще один представник України - Костянтин Тарлєв - з 4,5 очка фінішував 19-м.
Нагадаємо, що харківський гросмейстер минулого року також завойовував медаль змагань в РФ.
Вінницький гросмейстер Ілля Нижник став переможцем 46-го Світового опена (World Open 2018), що пройшов у Філадельфії.