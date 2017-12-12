Украинский шахматист завоевал бронзовую награду на соревнованиях в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Уроженец Херсона, гроссмейстер Юрий Солодовниченко занял третье место на международном турнире "2 "International Chess Festival Roma Città Aperta 2017", который финишировал в столице Италии, информирует УНН со ссылкой на Украинские шахматы.
Наш представитель прошел дистанцию без поражений, набрал 6,5 очка, разделил 2-5 места и стал третьим по коэффициенту. Другой представитель "желто-синих" Леонид Гавриш с 5,5 баллами занял 15 позицию.
Победу праздновал турок Эмре Джан с результатом 7,5 очка.
Стоит отметить, что участие в турнире приняли 58 спортсменов из 16 стран мира среди которых 9 гроссмейстеров.
Напомним, что сестры Музычук завоевали две медали на соревнованиях в Хуанань.