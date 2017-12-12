Український шахіст виборов бронзову нагороду на змаганнях у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Уродженець Херсону, гросмейстер Юрій Солодовниченко посів третє місце на міжнародному турнірі "2' International Chess Festival Roma Città Aperta 2017", що фінішував у столиці Італії, інформує УНН з посиланням на Українські шахи.
Наш представник пройшов дистанцію без поразок, набрав 6,5 очка, поділив 2-5 місця і став третім за коефіцієнтом. Інший представник "жовто-блакитних" Леонід Гавриш із 5,5 балами зайняв 15 позицію.
Перемогу святкував турок Емре Джан з результатом 7,5 очка.
Варто відзначити, що участь у турнірі прийняли 58 спортсменів із 16 країн світу серед яких 9-ро гросмейстерів.
Нагадаємо, що сестри Музичук вибороли дві медалі на змаганнях в Хуанані.