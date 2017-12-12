Український шахіст виборов бронзову нагороду на змаганнях у Римі

Наш представник пройшов дистанцію без поразок, набрав 6,5 очка, поділив 2-5 місця і став третім за коефіцієнтом. Інший представник "жовто-блакитних" Леонід Гавриш із 5,5 балами зайняв 15 позицію.

Перемогу святкував турок Емре Джан з результатом 7,5 очка.

Варто відзначити, що участь у турнірі прийняли 58 спортсменів із 16 країн світу серед яких 9-ро гросмейстерів.

Нагадаємо, що сестри Музичук вибороли дві медалі на змаганнях в Хуанані.