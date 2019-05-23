Украинский шахматист победил в блиц-турнире в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Международный гроссмейстер Виталий Бернадский из Черновцов уверенно выиграл блиц-турнир на фестивале “Open Internacional Llucmajor”, что проходит на испанской Мальорке, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.
Наш земляк набрал 8 очков из 9-ти возможных и на очко опередил других призеров — Сантоса Латас Жейме из Испании и бразильца Фиеро Александра.
Еще один представитель Украины — одессит Андрей Сумец — с результатом 6,5 очка финишировал 5-м.
Напомним, что в этом году Бернадский попадал в призы соревнований в Иране, Будапеште и Италии.