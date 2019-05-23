Український шахіст тріумфував у бліц-турнірі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Міжнародний гросмейстер Віталій Бернадський з Чернівців впевнено виграв бліц-турнір на фестивалі “Open Internacional Llucmajor”, що відбувається на іспанській Мальорці, повідомляє УНН з посиланням на спільноту “Українські шахи”.
Наш земляк набрав 8 очок з 9-ти можливих і на очко випередив інших призерів — Сантоса Латаса Жейме з Іспанії та бразильця Фієра Александра.
Ще один представник України — одесит Андрій Сумець — з результатом 6,5 очка фінішував 5-м.
Нагадаємо, що цього річ Бернадський потрапляв до призів змагань в Ірані, Будапешті та Італії.