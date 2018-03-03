Украинский семиборец Касьянов снялся с ЧМ по легкой атлетике

Касьянов вышел на 60 метров с барьерами, занимая пятое место после четырех видов семиборью. Однако сбив первый барьер, атлет почувствовал, что у него спазм мышцы задней поверхности бедра.

Таким образом, соревнования для двукратного серебряного призера чемпионатов мира в помещении 2012 и 2016 закончились досрочно.

Стоит отметить, что после четырех программ в семиборье Касьянов занимал 5-е место с 3378 очками.

Добавим также, в рамках 17-го в истории ЧМ по легкой атлетике в помещении будет разыграно 26 комплектов медалей.