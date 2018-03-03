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Український семиборець Касьянов знявся з ЧС із легкої атлетики

Український семиборець Касьянов знявся з ЧС із легкої атлетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Двократний призер чемпіонатів світу з легкої атлетики у приміщенні семиборець Олексій Касьянов змушений знятися з чемпіонату світу у Бірмінгемі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.

Касьянов вийшов на 60 метрів з бар’єрами, посідаючи п’яте місце після чотирьох видів семиборства. Проте збивши перший бар’єр, атлет відчув, що у нього спазмувало м’яз задньої поверхні стегна.

Таким чином, змагання для дворазового срібного призера чемпіонатів світу у приміщенні 2012 і 2016 років закінчилися достроково.

Варто відзначити, що після чотирьох програм семиборства Касьянов посідав 5-те місце із 3378 очками.

Додамо також, в рамках 17-го в історії ЧС з легкої атлетики у приміщенні буде розіграно 26 комплектів медалей.

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