Український семиборець Касьянов знявся з ЧС із легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Двократний призер чемпіонатів світу з легкої атлетики у приміщенні семиборець Олексій Касьянов змушений знятися з чемпіонату світу у Бірмінгемі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
Касьянов вийшов на 60 метрів з бар’єрами, посідаючи п’яте місце після чотирьох видів семиборства. Проте збивши перший бар’єр, атлет відчув, що у нього спазмувало м’яз задньої поверхні стегна.
Таким чином, змагання для дворазового срібного призера чемпіонатів світу у приміщенні 2012 і 2016 років закінчилися достроково.
Варто відзначити, що після чотирьох програм семиборства Касьянов посідав 5-те місце із 3378 очками.
Додамо також, в рамках 17-го в історії ЧС з легкої атлетики у приміщенні буде розіграно 26 комплектів медалей.