Украинский ракетный комплекс "Ольха" успешно прошел испытания

"Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель!" - написал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, проектом Государственного бюджета на 2018 год на украинскую армию предусмотрено 86 млрд гривен, что почти на 25% больше по сравнению с текущим годом.

ЧП: Приветствую всех Украинских с успешным испытанием украинского ракетного комплекса «Ольха».



Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель! pic.twitter.com/x82parPRVO