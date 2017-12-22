Украинский ракетный комплекс "Ольха" успешно прошел испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинский ракетный комплекс "Ольха" успешно прошел испытания. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в Twitter, передает УНН.
"Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель!" - написал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, проектом Государственного бюджета на 2018 год на украинскую армию предусмотрено 86 млрд гривен, что почти на 25% больше по сравнению с текущим годом.
ЧП: Приветствую всех Украинских с успешным испытанием украинского ракетного комплекса «Ольха».
Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель! pic.twitter.com/x82parPRVO