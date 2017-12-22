Український ракетний комплекс "Вільха" успішно пройшов випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Український ракетний комплекс “Вільха” успішно пройшов випробування. Про це повідомив Президент Петро Порошенко у Twitter, передає УНН.
“Вітаю усіх українців з успішним випробуванням українського ракетного комплексу „Вільха“. Щойно отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль!” — написав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, проектом Державного бюджету на 2018 рік на українську армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше порівняно з поточним роком.
ПП: Вітаю усіх українців з успішним випробуванням українського ракетного комплексу «Вільха».
Щойно отримав доповідь, що всі чотири ракети влучили в ціль! pic.twitter.com/x82parPRVO