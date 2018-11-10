Украинский полицейский стал победителем спортивных соревнований "IRONMAN"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полицейский из Днепра Святослав Цветков победил на мировых спортивных соревнованиях “IRONMAN”, которые состоялись в Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции Днепропетровской области.
Украинский спортсмен, полицейский проплыл 1,9 км в Средиземном море, затем 90 км проехал на велосипеде, после чего пробег 21 км. И все это без отдыха за 3 часа 56 минут 23 секунды. Он показал лучший результат среди 1,7 тысяч спортсменов из разных стран мира.
Вообще Цветков — многократный призер кубков Европы по триатлону, чемпион Украины по офицерскому троеборью МВД и старший инспектор тренингового центра ГУНП.
Примечательно, что каждый день Цветков наставляет и мотивирует полицейских Днепропетровской области заниматься спортом и достигать своей цели.
Заметим, что в целом день спортсмена-полицейского начинается с полуторачасовых тренировок по бегу, плаванию или езде на велосипеде. После этого Святослав готов приступить к рабочему дню. Еще столько же времени посвящает вечерней тренировкой. В обед, если выпадает свободная минута, делает физические упражнения. Именно благодаря такому напряженному графику занятий полицейский Цветков четыре раза подряд занимал призовые места на кубках Европы с триатлону.