Украинский полицейский стал победителем спортивных соревнований "IRONMAN"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107162 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114323 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152232 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146151 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137285 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128595 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172467 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118111 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинский полицейский стал победителем спортивных соревнований "IRONMAN"

Украинский полицейский стал победителем спортивных соревнований "IRONMAN"

Киев  •  УНН

 • 10166 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Полицейский из Днепра Святослав Цветков победил на мировых спортивных соревнованиях “IRONMAN”, которые состоялись в Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции Днепропетровской области.

Украинский спортсмен, полицейский проплыл 1,9 км в Средиземном море, затем 90 км проехал на велосипеде, после чего пробег 21 км. И все это без отдыха за 3 часа 56 минут 23 секунды. Он показал лучший результат среди 1,7 тысяч спортсменов из разных стран мира.

Вообще Цветков — многократный призер кубков Европы по триатлону, чемпион Украины по офицерскому троеборью МВД и старший инспектор тренингового центра ГУНП.

Примечательно, что каждый день Цветков наставляет и мотивирует полицейских Днепропетровской области заниматься спортом и достигать своей цели.

Заметим, что в целом день спортсмена-полицейского начинается с полуторачасовых тренировок по бегу, плаванию или езде на велосипеде. После этого Святослав готов приступить к рабочему дню. Еще столько же времени посвящает вечерней тренировкой. В обед, если выпадает свободная минута, делает физические упражнения. Именно благодаря такому напряженному графику занятий полицейский Цветков четыре раза подряд занимал призовые места на кубках Европы с триатлону.

Украинские Национальные Новости

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