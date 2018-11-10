Український поліцейський став переможцем спортивних змагань “IRONMAN”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Поліцейський з Дніпра Святослав Цвєтков тріумфував на світових спортивних змаганнях “IRONMAN”, які відбулися в Туреччині. Про це інформує УНН із посиланням на сайт Національної поліції Дніпропетровської області.
Український спортсмен, поліцейський проплив 1,9 км у Середземному морі, потім 90 км проїхав на велосипеді, після чого пробіг 21 км. І все це без відпочинку за 3 години 56 хвилин 23 секунди. Він показав найкращий результат серед 1700 спортсменів з різних країн світу.
Взагалі Цветков — багаторазовий призер кубків Європи з тріатлону, чемпіон України з офіцерського триборства МВС та старший інспектор тренінгового центру ГУНП.
Примітно, що кожен день Цветков наставляє та мотивує поліцейських Дніпропетровщини займатися спортом та досягати своєї мети.
Зауважимо, що загалом день спортсмена-поліцейського починається з півторагодинних тренувань з бігу, плавання чи їзди на велосипеді. Після цього Святослав готовий приступити до робочого дня. Ще стільки ж часу присвячує вечірнім тренуванням. В обід, якщо випадає вільна хвилина, робить фізичні вправи. Саме завдяки такому напруженому графіку занять поліцейський Цветков чотири рази поспіль займав призові місця на кубках Європи із тріатлону.