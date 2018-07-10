Украинский пловец завоевал медаль юниорского ЧЕ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 64398 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107986 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129179 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136365 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172318 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154279 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141794 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130531 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183712 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Хельсинки (Финляндия) состоялся чемпионат Европы по плаванию среди юниоров (LEN European Junior Championships) в котором участвовали девушки 2001-2004 годов рождения и юноши 2000-2003 г.р. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.

Бронзовую медаль чемпионата получил Денис Кесиль (2000) на дистанции 200 м баттерфляй с результатом 1:56:45 мин. и установил новый Юниорский рекорд Украины.

Владислав Бухов (2002) на дистанции 50 м вольным стилем вышел в финал с результатом 22,97, и установил новый Юношеский рекорд Украины, а в финале он улучшил свой результат на 22 сотых и занял пятое место. Поэтому новый Юношеский рекорд Украины на этой дистанции 22,75. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Сущик — 23,11 с 2011 года.

Добавим, что Игорь Трояновский (2002) занял 11 место на дистанции 200 м баттерфляй и показал время 2: 01,41 мин, который стал юношеским рекордом Украины.

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