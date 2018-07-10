Украинский пловец завоевал медаль юниорского ЧЕ

Бронзовую медаль чемпионата получил Денис Кесиль (2000) на дистанции 200 м баттерфляй с результатом 1:56:45 мин. и установил новый Юниорский рекорд Украины.

Владислав Бухов (2002) на дистанции 50 м вольным стилем вышел в финал с результатом 22,97, и установил новый Юношеский рекорд Украины, а в финале он улучшил свой результат на 22 сотых и занял пятое место. Поэтому новый Юношеский рекорд Украины на этой дистанции 22,75. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Сущик — 23,11 с 2011 года.

Добавим, что Игорь Трояновский (2002) занял 11 место на дистанции 200 м баттерфляй и показал время 2: 01,41 мин, который стал юношеским рекордом Украины.