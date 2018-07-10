Украинский пловец завоевал медаль юниорского ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Хельсинки (Финляндия) состоялся чемпионат Европы по плаванию среди юниоров (LEN European Junior Championships) в котором участвовали девушки 2001-2004 годов рождения и юноши 2000-2003 г.р. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.
Бронзовую медаль чемпионата получил Денис Кесиль (2000) на дистанции 200 м баттерфляй с результатом 1:56:45 мин. и установил новый Юниорский рекорд Украины.
Владислав Бухов (2002) на дистанции 50 м вольным стилем вышел в финал с результатом 22,97, и установил новый Юношеский рекорд Украины, а в финале он улучшил свой результат на 22 сотых и занял пятое место. Поэтому новый Юношеский рекорд Украины на этой дистанции 22,75. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Сущик — 23,11 с 2011 года.
Добавим, что Игорь Трояновский (2002) занял 11 место на дистанции 200 м баттерфляй и показал время 2: 01,41 мин, который стал юношеским рекордом Украины.