Український плавець завоював медаль юніорського ЧЄ

Бронзову медаль чемпіонату здобув Денис Кесіль (2000) на дистанції 200 м батерфляй з результатом 1:56:45 хв. та встановив новий Юніорський рекорд України.

Владислав Бухов (2002) на дистанції 50 м вільним стилем вийшов в фінал з результатом 22,97, та встановив новий Юнацький рекорд України, а в фіналі він покращив свій результат на 22 сотих та посів п’яте місце. Тож новий Юнацький рекорд України на цій дистанції 22,75. Попередній рекорд належав Володимиру Сущику — 23,11 з 2011 року.

Додамо, що Ігор Трояновський (2002) посів 11 місце на дистанції 200 м батерфляй та показав час 2:01,41 хв, який став Юнацьким рекордом України.