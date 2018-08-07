Украинский пловец Говоров с рекордом стал чемпионом Европы - Павелко

Павелко также отметил, что Говоров установил новый рекорд.

“Андрей Говоров — чемпион Европы на дистанции 50 метров баттерфляем!!! К тому же, гордость олимпийского движения Днепра, истинный патриот Украины и мой хороший друг установил новый рекорд — 22.48, что является лучшим результатом среди победителей на этой дистанции!” — написал Павелко.

Политик поздравил спортсмена, пожелав ему крепкого здоровья и новых побед.

“От всей души поздравляю Чемпиона с новым высоким достижением и огромное Тебе спасибо, Андрей, за то, что Ты делаешь для Украины и для нашего спорта!!! Крепкого здоровья и новых побед!!!” — резюмировал Павелко.

Напомним, ранее в интервью УНН Говоров рассказал о том, как его пытались перекупить россияне.

Также спортсмен рассказал, о том, что в свое время имел возможность тренироваться благодаря поддержке президента НОК Сергея Бубки и президента ФФУ Андрея Павелка.