Украинский пловец Говоров с рекордом стал чемпионом Европы - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинский пловец Андрей Говоров стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Паелко.
Павелко также отметил, что Говоров установил новый рекорд.
“Андрей Говоров — чемпион Европы на дистанции 50 метров баттерфляем!!! К тому же, гордость олимпийского движения Днепра, истинный патриот Украины и мой хороший друг установил новый рекорд — 22.48, что является лучшим результатом среди победителей на этой дистанции!” — написал Павелко.
Политик поздравил спортсмена, пожелав ему крепкого здоровья и новых побед.
“От всей души поздравляю Чемпиона с новым высоким достижением и огромное Тебе спасибо, Андрей, за то, что Ты делаешь для Украины и для нашего спорта!!! Крепкого здоровья и новых побед!!!” — резюмировал Павелко.
Напомним, ранее в интервью УНН Говоров рассказал о том, как его пытались перекупить россияне.
Также спортсмен рассказал, о том, что в свое время имел возможность тренироваться благодаря поддержке президента НОК Сергея Бубки и президента ФФУ Андрея Павелка.