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Украинский пловец Говоров с рекордом стал чемпионом Европы - Павелко

Украинский пловец Говоров с рекордом стал чемпионом Европы - Павелко

Киев  •  УНН

 • 11173 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинский пловец Андрей Говоров стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Паелко. 

Павелко также отметил, что Говоров установил новый рекорд.

“Андрей Говоров — чемпион Европы на дистанции 50 метров баттерфляем!!! К тому же, гордость олимпийского движения Днепра, истинный патриот Украины и мой хороший друг установил новый рекорд — 22.48, что является лучшим результатом среди победителей на этой дистанции!” — написал Павелко.

Политик поздравил спортсмена, пожелав ему крепкого здоровья и новых побед.

“От всей души поздравляю Чемпиона с новым высоким достижением и огромное Тебе спасибо, Андрей, за то, что Ты делаешь для Украины и для нашего спорта!!! Крепкого здоровья и новых побед!!!” — резюмировал Павелко.

Напомним, ранее в интервью УНН Говоров рассказал о том, как его пытались перекупить россияне.

Также спортсмен рассказал, о том, что в свое время имел возможность тренироваться благодаря поддержке президента НОК Сергея Бубки и президента ФФУ Андрея Павелка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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