Український плавець Говоров з рекордом став чемпіоном Європи - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Український плавець Андрій Говоров став чемпіоном Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Федерації футболу України Андрій Паелко.
Павелко також зазначив, що Говоров встановив новий рекорд.
"Андрій Говоров - чемпіон Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм!!! До того ж, гордість олімпійського руху Дніпра, істинний патріот України і мій хороший друг встановив новий рекорд - 22.48, що є найкращим результатом серед переможців на цій дистанції!" - написав Павелко.
Політик привітав спортсмена, побажавши йому міцного здоров'я і нових перемог.
"Від щирого серця вітаю Чемпіона з новим високим досягненням і величезне Тобі дякую, Андрію, за те, що Ти робиш для України і для нашого спорту!!! Міцного здоров'я і нових перемог!!!" - резюмував Павелко.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю УНН Говоров розповів про те, як його намагалися перекупити росіяни.
Також спортсмен розповів, про те, що свого часу мав можливість тренуватися завдяки підтримці президента НОК Сергія Бубки та президента ФФУ Андрія Павелка.