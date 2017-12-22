Украинский нападающий Яремчук принес победу ФК "Гент"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В поединке 20 тура чемпионата Бельгии по футболу "Гент" украинского форварда Романа Яремчука дома обыграл вторую команду соревнований "Шарлеруа", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
Встреча проходила при нулевой ничьи до 7-й компенсированной минуты основного времени противостояния. Тогда после подачи со штрафного в верховой борьбе Яремчук пробил под дальнюю штангу - 1:0.
"Гент" набрал 32 пункта и находится уже на 4-й позиции таблицы. "Шарлеруа" сохраняет 2-ю строчку с 39 пунктами.
Отметим, что украинский нападающий в этом сезоне провел 13 встреч в которых забил три раза.
Напомним, что Яремчук перешел к "Гента" этим летом из киевского "Динамо".