Український нападник Яремчук приніс перемогу ФК "Гент"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У поєдинку 20 туру чемпіонату Бельгії з футболу "Гент" українського форварда Романа Яремчука вдома обіграв другу команду змагань "Шарлеруа", інформує УНН з посиланням на сайт команди.
Зустріч проходила за нульової нічиї аж до 7-ї компенсованої хвилини основного часу протистояння. Тоді після подачі зі штрафного у верховій боротьбі Яремчук пробив під дальню стійку – 1:0.
"Гент" набрав 32 пункти і знаходиться вже на 4-й позиції таблиці. "Шарлеруа" зберігає 2-гу сходинку з 39 пунктами.
Відзначимо, що український нападник у цьому сезоні провів 13 зустрічей в яких забив три рази.
Нагадаємо, що Яремчук перейшов до "Генту" цього літа із київського "Динамо".