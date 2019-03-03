Украинский нападающий отметился голом в ворота турецкого гранда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украинский форвард "Кайсериспор" Артем Кравец забил гол в матче 24-го тура турецкой Суперлиги против "Бешикташа", сообщает УНН.
На 57-й минуте Кравец сравнял счет на табло (1:1). Наш земляк в падении отличился эффектным голом ударом головой с границы 11-метровой отметки. Встреча закончилась боевой ничьей 2:2.
Примечательно, что за "Кайсериспор" весь поединок также провел защитник Александр Кучер, в пассиве которого желтая карточка. Зато за "Бешикташ" все 90 минут отыграл экс-защитник "Динамо" Вида, а вингер Лэнс появился на поле с замены.
Добавим, в текущем сезоне Кравец сыграл за "Кайсериспор" 17 матчей и забил шесть раз.
Напомним, Форвард сборной Украины Артем Кравец отметился первым голом в сезоне 2018-19 годов.