Український нападник відзначився голом у воротах турецького гранда
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Український форвард "Кайсеріспор" Артем Кравець забив гол в матчі 24-го туру турецької Суперліги проти "Бешикташа", повідомляє УНН.
На 57-й хвилині Кравець зрівняв рахунок на табло (1:1). Наш земляк у падінні відзначився ефектним голом ударом головою з межі 11-метрової позначки. Зустріч закінчилася бойовою нічиєю 2:2.
Примітно, що за "Кайсеріспор" увесь поєдинок також провів захисник Олександр Кучер, у пасиві якого жовта картка. Натомість за "Бешикташ" усі 90 хвилин відіграв екс-захисник "Динамо" Віда, а вінгер Ленс з'явився на поле із заміни.
Додамо, у поточному сезоні Кравець зіграв за "Кайсеріспор" 17 матчів та забив шість разів.
Нагадаємо, Форвард збірної України Артем Кравець відзначився першим голом у сезоні 2018-19 років.