Нападник Кравець вперше за півроку забив гол за турецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Форвард збірної України Артем Кравець відзначився першим голом у сезоні 2018-19 років, передає кореспондент УНН.
Наш земляк став автором голу у 1/16 фіналу Кубку Туреччини у складі “Кайсеріспора” проти ФК “Алтай Ізмір”. На 67 хвилині Кравець прийняв м’яч на груди, обробив потім його ногою і завдав прицільного дальнього удару у ближній нижній кут воріт.
Примітно, що постріл Кравця став переможним у зустрічі — 2:1. Інший українець Кучер провів на полі увесь поєдинок, натомість Кравець зіграв тільки другий тайм.
Матч-відповідь пройде на полі “Кайсеріспору” 18 грудня.
Додамо також, Кравець до цього не забивав голів починаючи з травня 2018-го року.