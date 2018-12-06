Нападающий Кравец впервые за полгода забил гол за турецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Форвард сборной Украины Артем Кравец отметился первым голом в сезоне 2018-19 годов, передает корреспондент УНН.
Наш земляк стал автором гола в 1/16 финала Кубка Турции в составе “Кайсериспора” против ФК “Алтай Измир”. На 67 минуте Кравец принял мяч на грудь, обработал потом его ногой и нанес прицельный дальний удар в ближний нижний угол ворот.
Примечательно, что выстрел Кравца стал победным во встрече — 2:1. Другой украинец Кучер провел на поле весь поединок, зато Кравец сыграл только второй тайм.
Ответный матч пройдет на поле “Кайсериспорва” 18 декабря.
Добавим также, Кравец до этого не забивал голов начиная с мая 2018 года.