Украинский нападающий стал футболистом немецкого клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Нападающий из Украины Борис Тащи на правах свободного агента перешел в немецкий ФК "Санкт-Паули", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Соглашение будет действовать в течение предстоящих трех лет.
"Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня стал частью потрясающего "Санкт-Паули" на следующие три года, я хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне на пути сюда. Я действительно очень счастлив и с нетерпением жду встречи с моей командой", - написал украинец в Instagram.
Прошлый сезон 25-летний футболист провел в составе "Дуйсбурга", который вылетел из второй Бундеслиги. В составе команды в его активе 21 проведенный матч, 2 забитых мяча и 1 ассист.
До этого Тащи выступал за "Черноморец" и "Говерлу", немецкий "Штутгарт" и чешский "Брно".
Заметим, что "Санкт-Паули" прошлый розыгрыш второй Бундеслиги завершил на 9-й строчке.