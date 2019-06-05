Український нападник став футболістом німецького клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Нападник з України Борис Тащі на правах вільного агенту перейшов до стану німецького ФК "Санкт-Паулі", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Угода діятиме впродовж майбутніх трьох років.
"Я хотів би оголосити, що з сьогоднішнього дня став частиною приголомшливого "Санкт-Паулі" на наступні три роки! Я хочу подякувати всім людям, які допомогли мені на шляху сюди. Я справді дуже щасливий і з нетерпінням чекаю зустрічі з моєю командою", - написав українець в Instagram.
Минулий сезон 25-річний футболіст провів у складі "Дуйсбурга", який вилетів з другої Бундесліги. У складі команди в його активі 21 проведений матч, 2 забиті м'ячі і 1 ассист.
До цього Тащі виступав за "Чорноморець" і "Говерлу", німецький "Штутгарт" і чеську "Збройовку".
Зауважимо, що "Санкт-Паулі" минулий розіграш другої Бундесліги завершив на 9-й сходинці.