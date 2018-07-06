Украинский метатель молота установил рекорд юношеского чемпионата Европы

Михаил Кохан приехал в Дьер в статусе одного из главных фаворитов юношеского чемпионата Европы. Уже в первой попытке в квалификации по метанию молота он это подтвердил, отправив снаряд на отметку нового рекорда соревнований — 82,42 м.

Квалификационный норматив здесь равен 73,00 м.

Отметим, что квалификацию преодолел и наш Богдан Потрус. В группе В он показал результат 71,57 м и прошел в основной круг соревнований по итоговым пятым результатом.

Кроме того, никаких проблем с преодолением квалификации по прыжкам в высоту не было и Ярослава Магучих. Для выхода в финал ей хватило двух прыжков — на 1,74 м и 1,77 м.