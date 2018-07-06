Український метальник молота встановив рекорд юнацького чемпіонату Європи

Михайло Кохан приїхав у Дьйор у статусі одного з головних фаворитів юнацького чемпіонату Європи. Вже у першій спробі у кваліфікації з метання молота він це підтвердив, відправивши снаряд на позначку нового рекорду змагань — 82,42 м.

Кваліфікаційний норматив тут дорівнював 73,00 м.

Відзначимо, що кваліфікацію подолав і наш Богдан Потрус. У групі В він показав результат 71,57 м і пройшов в основне коло змагань з підсумковим п’ятим результатом.

Крім того, жодних проблем з подоланням кваліфікації зі стрибків у висоту не мала і Ярослава Магучіх. Для виходу до фіналу їй вистачило двох стрибків — на 1,74 м і 1,77 м.