Украинский легкоатлет остановился в шаге от медали на полумарафон в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На территории Турции состоялся полумарафон "7th Adana Half Marathon". В десятку сильнейших вошли сразу трое украинцев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
Наш соотечественник 34-летний Виталий Шафар преодолел полумарафонскую дистанцию за 1:06,37 ч и стал с этим результатом четвертым, а участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Игорь Русс добрался до финиша десятым (1: 07,48 ч). Победителем "7th Adana Half Marathon" стал эфиоп Белай Тилахун Безаб (1: 03,34 ч).
Кроме того, в соревнованиях среди женщин Ольга Скрипак была седьмой 1: 15,24 ч, а Наталья Гюртен - тринадцатой (1: 27,32 ч). Победила кенийка Рут Чепнгетич (1: 09.06 ч).
Справка: В.Шафар 2014 году на Бостонском марафоне занял четвёртое место с рекордным для Украины время 2:09,37, а О.Скрипак является обладательницей бронзовой медали чемпионата Европы-2012 в беге на 10 тысячи метров.