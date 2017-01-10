Український легкоатлет зупинився за крок до медалі на півмарафоні в Туреччині

Наш співвітчизник 34-річний Віталій Шафар подолав півмарафонську дистанцію за 1:06,37 год і став з цим результатом четвертим, а учасник Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Ігор Русс дістався до фінішу десятим (1:07,48 год). Переможцем “7th Adana Half Marathon” став ефіоп Белай Тілахун Безаб (1:03,34 год).

Окрім того, у змаганнях серед жінок Ольга Скрипак була сьомою 1:15,24 год, а Наталія Гюртен — 13-ю (1:27,32 год). Перемогла кенійка Рут Чепнгетіч (1:09.06 год).

Довідка УНН: В.Шафар 2014 року на Бостонському марафоні зайняв 4-е місце з рекордним для України часом 2:09,37, а О.Скрипак є володаркою бронзової медалі чемпіонату Європи-2012 у бігу на 10 тисячу метрів.