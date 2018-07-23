Украинский консул планирует встретиться с Сущенко в конце июля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко может посетить украинского журналиста, российского политзаключенного Романа Сущенко в конце этого месяца. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Марк Фейгин.
"Брескаленко (планирует - ред.) встретиться с Романом. В конце июля", - сообщил адвокат.
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Напомним, российской адвокат Марк Фейгин планирует встретиться с российским политзаключенный украинским журналистом Романом Сущенко 25 июля.