Український консул планує зустрітись з Сущенком у кінці липня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Український консул у Москві Геннадій Брескаленко може відвідати українського журналіста, російського політв’язня Романа Сущенка у кінці цього місяця. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Марк Фейгін.
“Брескаленко (планує - ред.) зустрітись з Романом. В кінці липня”, — повідомив адвокат.
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Нагадаємо, російській адвокат Марк Фейгін планує зустрітися з російським політв’язенем українським журналістом Романом Сущенком 25 липня.