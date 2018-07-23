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Український консул планує зустрітись з Сущенком у кінці липня

Український консул планує зустрітись з Сущенком у кінці липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Український консул у Москві Геннадій Брескаленко може відвідати українського журналіста, російського політв’язня Романа Сущенка у кінці цього місяця. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Марк Фейгін.

“Брескаленко (планує - ред.) зустрітись з Романом. В кінці липня”, — повідомив адвокат.

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Нагадаємо, російській адвокат Марк Фейгін планує зустрітися з російським політв’язенем українським журналістом Романом Сущенком 25 липня.

Українські Національні Новини

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