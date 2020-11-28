Украинский клуб одержал победу с разницей в 27 голов в игре футзальной Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Херсонский "Продексим" провел в Одессе поединок отборочного раунда футзальной Лиги чемпионов в котором встречался с представителем Северной Ирландии "Росарио", передает УНН.
На 5-й минуте встречи грузинский легионер херсонского клуба Рониньо благодаря индивидуальному мастерству открыл счет.
На следующей минуте командная атака была завершена Петром Шотурма — 2:0. В одной из следующих атак Шотурма отметился дублем.
В целом “Продексим” доминировал на паркете и без особого труда забивал мячи один за другим. Первый тайм завершился со счетом 11:0, а итоговый — 28:1.
В итоге семь голов в свой актив записал Шотурма, четыре забил Рониньо, по хет-трику имеют Клаудиньо и Моспан, дубли за Дмитрием Сорокиным, Волянюк и Маевским. Также забивали Николай Белоцерковец, Игорь Корсун, Даниэль Роса и Волков.
Добавим, херсонцы пробились в 1/16 финала соревнований, но их следующий соперник пока неизвестен.