Український клуб здобув перемогу з різницею в 27 голів у грі футзальної Ліги чемпіонів

На 5-й хвилині зустрічі грузинський легіонер херсонського клубу Роніньо завдяки індивідуальній майстерності відкрив рахунок.

На наступній хвилині командна атака була завершена Петром Шотурмою — 2:0. В одній з наступних атак Шотурма відзначився дублем.

Загалом “Продексім” домінував на паркеті та без особливих труднощів забивав м’ячі один за одним. Перший тайм завершився з рахунком 11:0, а підсумковий — 28:1.

У підсумку сім голів до свого активу записав Шотурма, чотири забив Роніньо, по хет-трику мають Клаудіньо та Моспан, дублі за Дмитром Сорокіним, Волянюком і Маєвським. Також забивали Микола Білоцерковець, Ігор Корсун, Даніель Роса та Волков.

Додамо, херсонці пробилися до 1/16 фіналу змагань, але їх наступний суперник поки невідомий.