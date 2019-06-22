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Украинские и три испанских клуба заинтересовались нападающим Зозулей

Киев • УНН

 • 20855 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Ведущий форвард испанской Сегунды и ФК "Альбасете" Роман Зозуля заинтересовал ряд команд, сообщает УНН со ссылкой на Marca.

Украинские и три испанских клуба заинтересовались нападающим Зозулей

Нынешнее соглашение игрока с "Альбасете" заканчивается уже 30 июня, однако клуб имеет сложности в подписании нового контракта с украинцем.

По информации испанского издания, 29-летним нападающим интересуются испанские клубы: "Гранада" (повысилась и следующий сезон проведет в Примере), "Вальядолид" (16 место Примеры прошлого сезона) и будущий участник Лиги Европы "Хетафе" (заняли 5-ю строчку Примеры). Кроме того, ресурс утверждает, что не оставляет надежд подписать Зозуля и киевское "Динамо".

Кроме того отмечается, что следующая неделя должна стать решающим для будущего футболиста, которого очень полюбили фанаты "Альбасете".

Добавим, за два сезона в форме "Альбасете" Кукушка сыграл 67 поединков, забил 20 раз и отдал три результативных паса.

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