Український і три іспанські клуби зацікавились нападником Зозулею
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Провідний форвард іспанської Сегунди і ФК "Альбасете" Роман Зозуля зацікавив ряд команд, повідомляє УНН з посиланням на Marca.
Нинішня угода гравця із "Альбасете" закінчується вже 30-го червня, однак клуб має складності у підписанні нового контракту з українцем.
За інформацією іспанського видання, 29-річним нападником цікавляться іспанські клуби: "Гранада" (підвищилася і наступний сезон проведе в Прімері), "Вальядолід" (16 місце Прімери минулого сезону) і майбутній учасник Ліги Європи "Хетафе" (посіли 5-й рядок Прімери). Крім того, ресурс стверджує, що не залишає надій підписати Зозулю і київське "Динамо".
Окрім того зазначається, що наступний тиждень має стати вирішальним для майбутнього футболіста, якого дуже полюбили фанати "Альбасете".
Додамо, за два сезони у формі "Альбасете" Зозуля відіграв 67 поєдинків, забив 20 разів і віддав три результативні паси.