Украинская группа выступила на админгранице с Крымом в поддержку политзаключенных Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На административной границе с аннексированным Крымом состоялся концерт украинской группы "Бумбокс". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области, передает УНН.
"Сегодня группа "Бумбокс" выступила на границе с Крымом, вблизи КПВВ "Каланчак", в Херсонской области. ... Публичный порядок и безопасность граждан во время концерта обеспечивали 50 сотрудников полиции области и 20 полицейских ГУНП в АР Крым. Во время концерта нарушений общественного порядка не допущено", - отметили в полиции.
Ранее, глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в Facebook анонсировал, что сегодня, 19 июля, в 20:00 на админгранице с Крымом, около КПВВ "Каланчак" "Бумбокс" сыграет концерт - часовой сет.
"Именно такого рода ненасильственной акцией протеста группа требует освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей", - написал Гордеев.
Напомним, лидеры украинских групп "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и Pianoбой Дмитрий Шуров подписали меморандум о взаимопонимании с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.