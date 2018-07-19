Український гурт виступив на адмінмежі з Кримом на підтримку політв'язнів Кремля

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Київ • УНН

 • 9373 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. На адміністративному кордоні з анексованим Кримом відбувся концерт українського гурту "Бумбокс". Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Херсонській області, передає УНН.

"Сьогодні гурт "Бумбокс" виступив на межі з Кримом, поблизу КПВВ "Каланчак", в Херсонській області. ... Публічний порядок та безпеку громадян під час концерту забезпечували 50 працівників поліції області та 20 поліцейських ГУНП в АР Крим. Під час концерту порушень публічного порядку не допущено", - зазначили в поліції.

Раніше, голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв у Facebook анонсував, що сьогодні, 19 липня, о 20:00 на адмінмежі з Кримом, біля КПВВ "Каланчак" "Бумбокс" зіграє концерт - годинний сет.

"Саме такого роду ненасильницькою акцією протесту гурт вимагає звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських таборів", - написав Гордєєв.

Нагадаємо, лідери українських гуртів "Бумбокс" Андрій Хливнюк та Pianoбой Дмитро Шуров підписали меморандум про взаєморозуміння з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

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