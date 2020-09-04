Украинский футбольный клуб расторг контракт с бывшим футболистом "ЛНР"

Ранее на странице ультрас “Полесье” в Facebook появилась публикация в отношении нового арендованного игрока одноименного футбольного клуба. Ультрас возмутились, что новичок Лобов с 2014 до 2016 года играл в составе команд так называемой “Луганской народной республики”. Свою позицию озвучил директор клуба Владимир Загурский, который отметил, что с Алексеем отныне договор аренды расторгнут.

“Лобов выступал последние 4 сезона за „Авангард“. Мы его брали в команду на правах аренды, поэтому он — не наш игрок. Когда мы его брали, об этой истории не знали, потому что мы изучаем историю каждого игрока из открытых источников. Если открыть Википедию и другие русскоязычные сайты — этой информации не было. С 2014 по 2017 год были пробелы. Поскольку он — молодой человек, ему всего 23 года, мы этому не уделили должного внимания”, — признался Загурский.

Заметим, что Лобов выступал за “Горняк” (Ровеньки), “Шахтер” (Красный Луч), “Далевец” (Луганск), “ЦСКА” в чемпионате “ЛНР” в период 2015-2016 годы.