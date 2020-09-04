Український футбольний клуб розірвав контракт з колишнім футболістом "ЛНР"

Раніше на сторінці ультрас “Полісся” у Facebook з’явилася публікація, стосовно нового орендованого гравця однойменного футбольного клубу. Ультрас обурилися, що новачок Лобов з 2014 до 2016 року грав у складі команд з так званої Луганської народної республіки. Свою позицію озвучив директор клубу Володимир Загурський, який наголосив, що з Олексієм від сьогодні договір оренди розірвано.

“Лобов виступав останні 4 сезони за „Авангард“. Ми його брали в команду на правах оренди, тому він не наш гравець. Коли ми його брали, про цю історію не знали, тому що ми вивчаємо історію кожного гравця з відкритих джерел. Якщо відкрити Вікіпедію та інші україномовні сайти — цієї інформації не було. З 2014 по 2017 рік були прогалини. Оскільки він — молода людина, йому всього 23 роки, ми цього не приділили потрібне увагу”, — зізнався Загурський.

Зауважимо, що Лобов виступав за “Гірник” (Ровеньки), “Шахтар” (Красний Луч), “Далівець” (Луганськ), “ЦСКА” у чемпіонаті “ЛНР” в період 2015-2016 роки.