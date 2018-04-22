Украинский форвард отметился десятым голом во второй немецкой бундеслиге

Наш земляк оказался в нужном месте, и в нужное время на 64 минуте встречи, когда переправил мяч головой в сетку, сделав счет 2:0. Зустирч закончилась с показателем 3:1 в пользу “Дуйсбурга”.

Заметим, что Тащи вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Для украинца этот забитый мяч стал десятым в текущем чемпионате и форвард продолжает улучшать личный рекорд результативности за сезон. Также он занимает 11 место в списке лучших бомбардиров второй Бундеслиги и лидирует по этому показателю в своем клубе.

Добавим, что после 31-го тура “Дуйсбург” занимает десятое место в турнирной таблице, однако в зону вылета команде всего 4-ре очка.