Український форвард відзначився десятим голом у другій німецькій Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Український хавбек “Дуйсбурга” Борис Тащі відзначився голом у матчі другого чемпіонату німецької Бундесліги з “Ерцґебірґе”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Дуйсбурга”.
Наш земляк виявився в потрібному місці, і в потрібний час на 64 хвилині зустрічі, коли переправив м’яч головою у сітку, зробивши рахунок 2:0. Зустірч закінчилася з показником 3:1 на користь “Дуйсбурга”.
Зауважимо, що Тащі вийшов у стартовому складі і відіграв всі 90 хвилин.
Для українця цей забитий м’яч став десятим у поточному чемпіонаті і форвард продовжує покращувати особистий рекорд результативності за сезон. Також він посідає 11 місце в списку кращих бомбардирів другої Бундесліги і лідирує за цим показником у своєму клубі.
Додамо, що після 31-го туру “Дуйсбург” займає 10-е місце в турнірній таблиці, проте до зони вильоту команді всього 4-ри очки.