Украинский форвард пополнил ряды действующего чемпиона Латвии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Бывший нападающий львовских “Карпат” Роман Дебелко продолжит карьеру в латвийском ФК “Рига”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали соглашения между сторонами не разглашаются.
В прошлом сезоне УПЛ Дебелко забил один гол в 12 матчах.
Сейчас “Рига” идет на первом месте в таблице чемпионата Латвии. После 16 туров на счету команды 34 заработанных очка.
Напомним, что “Рига” в прошлом сезоне под руководством Виктора Скрипника впервые стала чемпионом Латвии и выступит в Лиге чемпионов.