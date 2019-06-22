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Украинский форвард пополнил ряды действующего чемпиона Латвии по футболу

Киев • УНН

 • 8431 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Бывший нападающий львовских “Карпат” Роман Дебелко продолжит карьеру в латвийском ФК “Рига”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Украинский форвард пополнил ряды действующего чемпиона Латвии по футболу

Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

В прошлом сезоне УПЛ Дебелко забил один гол в 12 матчах.

Сейчас “Рига” идет на первом месте в таблице чемпионата Латвии. После 16 туров на счету команды 34 заработанных очка.

Напомним, что “Рига” в прошлом сезоне под руководством Виктора Скрипника впервые стала чемпионом Латвии и выступит в Лиге чемпионов.

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