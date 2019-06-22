Український форвард поповнив ряди чинного чемпіона Латвії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Колишній нападник львівських “Карпат” Роман Дебелко продовжить кар’єру в латвійському ФК “Рига”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі угоди між сторонами не розголошуються.
У минулому сезоні УПЛ Дебелко забив один гол в 12 матчах.
Наразі “Рига” йде на першому місці в таблиці чемпіонату Латвії. Після 16 турів на рахунку команди 34 зароблених очки.
Нагадаємо, що “Рига” минулого сезону під орудою Віктора Скрипника вперше стала чемпіоном Латвії і виступить у Лізі чемпіонів.