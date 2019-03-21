Украинский форвард оформил дубль в ворота испанского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинский легионер ФК "Динамо-Брест" Алексей Хобленко провел голевой товарищеский матч против испанской "Марбельи", сообщает УНН со ссылкой на сайт белорусской команды.
В дебюте игры испанцы вышли вперед, но уже на 6-й минуте Хобленко в чужой штрафной пробил мяч под руками голкипера оппонента. Уже на 17 минуте Хобленко в быстрой атаке белорусов еще раз огорчил голкипера испанцев и установил окончательные цифры на табло - 2:1.
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Примечательно, что в составе "Динамо" также матч провел Артем Милевский.
Отметим, что Хобленко перед переходом в "Динамо-Брест" выступал за одесский "Черноморец".