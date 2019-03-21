Український форвард оформив дубль у ворота іспанського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Український легіонер ФК "Динамо-Брест" Олексій Хобленко провів гольовий товариський матч проти іспанської "Марбельї", повідомляє УНН з посиланням на сайт білоруської команди.
У дебюті гри іспанці вийшли вперед, але вже на 6-й хвилині Хобленко у чужій штрафній пробив м'яч під руками голкіпера опонента. Вже на 17 хвилині Хобленко у швидкій атаці білорусів ще раз засмутив кіпера іспанців та встановив остаточні цифри на табло – 2:1.
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Примітно, що у складі "Динамо" також матч провів Артем Мілевський.
Зауважимо, що Хобленко перед переходом в "Динамо-Брест" виступав за одеський "Чорноморець".