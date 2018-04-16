Украинский фильм "Женщина на войне" покажут на Каннском кинофестивале
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Полнометражный фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Ерлинґсона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины, покажут в рамках конкурсной программы "Неделя критики" на 71-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Госкино в Facebook.
В частности, согласно сообщению, в рамках программы "Неделя критики" состоится мировая премьера картины. Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каннский фестиваль объявил программу
В фильме "Женщина на войне" нарушается болезненная проблема деградации окружающей среды, которая передается через борьбу женщины, которая сама, вопреки всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы и сохранения возвышенностей Исландии.
Напомним, стриминговий сервис Netflix не будет показывать фильмы своего производства на Каннском фестивале из-за запрета участвовать в конкурсе.